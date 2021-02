Het geld om de Ronde van Spanje alsnog naar Utrecht te halen is bijna binnen: ‘Vuelta-start is iets om naar uit te kijken’

De wielerronde Vuelta zou aanvankelijk in 2020 in Utrecht beginnen, maar werd afgelast door corona. Naast een ploegentijdrit in de stad stond er een etappe van Den Bosch naar Utrecht gepland. En derde rit zou als start- en finishplaats Breda krijgen. De gemeente Utrecht mikt nu samen met het bedrijfsleven, provincie en Brabantse overheden op een Nederlandse start in 2022. Voor de uitgestelde wielerronden is 2,1 miljoen euro extra nodig boven op de begroting van 14,3 miljoen euro.