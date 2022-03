‘Het geweten van de Biltse raad’ Johan Slootweg (SGP) krijgt koninklijke onderscheiding bij vertrek

De Bilt heeft weinig vertrouwen in haar politici en dat ligt aan henzelf, vindt deze oude rot in het vak

De Biltse burger gaat volgende week met gemengde gevoelens naar het stemhokje, want het vertrouwen in de gemeenteraad is de de afgelopen vier jaar gekelderd tot een zorgelijk niveau. Slechts 16 procent van de burgers in De Bilt voelt zich vertegenwoordigd door de raad, staat in de laatste Monitor. Vier jaar eerder was dat nog 29 procent. ,,We denken te veel aan onszelf en te weinig aan de burger”, zegt Johan Slootweg, SGP-fractievoorzitter en nestor van de raad vlak voor zijn afscheid.

12 maart