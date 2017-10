'Het ging bij Maximaal Taal alleen maar om geld verdienen'

Column Een gedeelde selfie in de regen

6:44 De politie deed gisteren buurtonderzoek rond de Hilversumse Straatweg in Baarn. Want in die omgeving had ze nog een selfie gemaakt. Op die zelf geschoten foto zien we een jonge vrouw in de stromende regen. Ze draagt een regenjas of poncho, de capuchon op haar rug, haar blonde haren donker van het vocht. Ze trekt een grimas en maakt het V-teken met haar wijs- en middelvinger.