Het grote stadsfeest leeft nog niet erg, maar wacht maar: Utrecht gaat dansend door de zomer

Met de kap van twee oude paardenkastanjes is de Utrechtse Neude vrijdagochtend weer een stuk kaler geworden. Volgens de gemeente stonden de bomen op omvallen. Voorbijgangers zagen de bomenkap met lede ogen aan. Een enkeling had de tranen in haar ogen staan. ,,Ik vind het afschuwelijk.’’

15 april