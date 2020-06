Het grote verdriet om de altijd vrolijke Ilias (12), die werd overreden door een bus

Anderhalve meter niet heilig in drukke Utrechtse binnenstad: ‘In de buiten­lucht zie ik weinig gevaar’

20 juni De angst voor corona lijkt weg in Utrecht. In de binnenstad is het op zaterdag ouderwets filelopen, terrassen aan de Oudegracht zitten vol en voor de fietsenstallingen staan weer rijen wachtenden. Verkeersregelaars houden een oogje in het zeil, maar de anderhalve meter is voor veel bezoekers niet heilig meer. ,,We lopen toch buiten”?