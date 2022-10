Het is herfst! De perfecte tijd van het jaar om over de Heuvelrug te wandelen: ‘Het wemelt van de geheimen’

De bladeren beginnen langzaam weer van de bomen te vallen: het is herfst. Volgens het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei is dit dé perfecte periode om de Utrechtse Heuvelrug al wandelend te verkennen. Daarom heeft het oktober getransformeerd tot wandelmaand. Vijf vragen hierover aan directeur Michiel van der Schaaf.

Waarom hebben jullie de wandelmaand in het leven geroepen?

,,Eigenlijk bestaat de wandelmaand al best lang en daar willen we graag gebruik van blijven maken. Wandelen is goed voor lichaam en geest en in oktober gaan vaak veel mensen erop uit, omdat de weersomstandigheden voor wandelen dan erg gunstig zijn. Met de wandelmaand willen we ze naar ons mooie, bosrijke gebied leiden en ze er tegelijkertijd vriendelijk op wijzen voorzichtig om te gaan met de natuur. Dan kunnen we er allemaal nog lang van genieten.”

Waarom is oktober hier de beste maand voor?

,,De Utrechtse Heuvelrug is op zijn mooist in deze maand. Het is dan net herfst en dat levert veel mooie plaatjes op. Daarnaast is het aan het einde van de maand herfstvakantie. We zien dat ouders uitjes zoals een museumbezoek vaak combineren met een wandeling in de natuur.”

Krijg je mensen eigenlijk nog aan het wandelen?

,,Sinds coronatijd wandelen er meer mensen dan ooit. We zijn massaal meer de natuur op gaan zoeken, dus het is zeker een populaire activiteit voor zowel jong als oud.”

,,Het is niet per se ons doel om niet-wandelaars aan het wandelen te krijgen. Ons doel is wel om mensen een plek te bieden waar ze op een verantwoorde manier van de natuur kunnen genieten. We vragen ze daarom bijvoorbeeld om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets te komen.”

Wat is er allemaal te beleven op de Utrechtse Heuvelrug?

,,Behalve door de natuurgebieden zijn er ook veel wandelroutes die langs dorpen en steden gaan. Je kunt daardoor ook altijd genieten van erfgoed en cultuur. Verder houdt het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug deze maand de Beleefweek. Daarbij kunnen kinderen bijvoorbeeld kabouters zoeken, de schaapsherder ontmoeten en workshops volgen. Of je kunt een culinaire tocht maken en een lekkere pannenkoek eten.”

Wat is hét geheim dat niemand kent?

,,Het stilste plekje van Nederland bevindt zich op de Utrechtse Heuvelrug. Dat heeft de Vereniging Natuurmonumenten onderzocht. Dat plekje bevindt zich in de Kaapse Bossen tussen Doorn en Leersum. Maar de Utrechtse Heuvelrug wemelt van de mooie geheime plekjes. Die ontdek je gaandeweg.”

