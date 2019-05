Het is nog een raadsel wie zijn familie is, maar met de gevonden Chinese jongen gaat het goed

De jongen bleek anderhalve maand geleden doelloos rond te dolen op het station. Aanvankelijk lukte het niet contact te maken, maar inmiddels is dat met behulp van een tolk wel het geval. Onduidelijk is of dat duidelijkheid geeft over zijn herkomst en identiteit. De politie zegt dat er helaas geen ontwikkelingen te melden zijn. ,,We hebben onderzoek gedaan en tips gecheckt. Helaas heeft dit nog niet geleid tot de identiteit van de jongen.”

Crisisopvang

Spaan wil uit privacy overwegingen niet verder ingaan op vragen over hoe het met de jongen gaat. Wel schetst hij het traject dat in dit soort gevallen in het algemeen bewandeld wordt. Daarin verschuift het accent in de loop van de tijd van eerste crisisopvang naar de opbouw van een nieuw bestaan. Daar hoort bijvoorbeeld dagbesteding of school bij. De toestand van het kind is daarbij altijd leidend, onderstreept hij.

Samen Veilig Midden Nederland heeft wel vaker te maken met kinderen voor wie onderdak gezocht moet worden, maar doorgaans is dan wel bekend waar ze vandaan komen en wie de ouders zijn. Alleen bij vondelingen is dat niet het geval, maar die zijn zover Spaan zich kan heugen in de regio Utrecht niet aangetroffen.

Pleeggezin

Niettemin verloopt de opvang van kinderen zoals de gevonden jongen volgens een vast patroon. De politie doet onderzoek naar de identiteit en de ouders, Veilig Thuis gaat op zoek naar crisisopvang, veelal een plek bij een pleeggezin. ,,We proberen ook zo snel mogelijk contact te krijgen met het kind, linksom of rechtsom,” zegt Spaan, ,,soms met een tolk, als het moet met een doventolk. Ook doen we medisch onderzoek, meestal in het WKZ, om problemen snel te onderkennen”.

Tot slot adviseert de raad voor de Kinderbescherming de rechtbank over toewijzing van de voorlopige voogdij, de zeggenschap over het kind. In dit soort gevallen komt die doorgaans bij Veilig Thuis te liggen. ,,Dit speelt zich allemaal in de eerste uren af nadat een kind is gemeld of gevonden,” legt Spaan uit.

,,Het gaat in de eerste plaats om de veiligheid voor het kind en dat er rust komt. Het is een traumatische gebeurtenis. Moet je je voorstellen dat je ergens bent opgegroeid en dan sta je opeens ergens met een tasje op een station. Je kunt er vanuit gaan dat zoiets bijzonder traumatisch is. De crisisopvang duurt doorgaans een week of zes.” Die termijn is nu zo’n beetje verstreken: maandag is het precies zes weken geleden dat de jongen bij het station werd gevonden.

Verblijfsstatus

Spaan: ,, Na verloop van tijd zoeken we dagbesteding of een school, maar het tempo is afhankelijk van het kind. Na drie maanden neemt de kinderrechter een besluit over de voogdij. Als er niemand opduikt uit zijn omgeving, dan komt het erop aan hier een toekomst op te bouwen,” aldus Spaan.

Dan komen ook vragen over de verblijfsstatus aan de orde. De jongen heeft zover bekend geen asiel aangevraagd en verblijft als hij gelet op zijn uiterlijk uit oost-Azië komt mogelijk illegaal in Nederland.