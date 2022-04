Het is nu echt voorbij: dansen en feesten in discotheek Brothers

met video's Plots is er in Bilthoven de knal, de gaslucht en de stofwolk: ‘Iedereen schreeuwde, rende, huilde’

Een doffe knal, gaslucht, een stofwolk, bureaus die 10 centimeter de lucht in vliegen. Gevolgd door een enorme ravage en een diepe krater. De schade is nauwelijks te bevatten na de verwoestende gasexplosie in de flat aan de Weegschaal in Bilthoven. Van sommige woningen is niks meer over dan het keukengerei aan de muur.

21 april