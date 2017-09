Het is oude gemeente versus de nieuwe voor Wouter Kolff

Bijzondere speling van het lot. Hoewel, in dit geval is ‘speling van de loting’ wellicht correcter. Terwijl Wouter Kolff net vijf dagen aan de slag is als burgemeester van Dordrecht, moet die club voor een wedstrijd tegen GVVV naar Veenendaal, zijn oude gemeente. Kolff is erbij.

Uw eerste indruk van uw nieuwe werkkring?

,,Een plezierige omgeving, met fijne mensen en Dordrecht is een mooie stad, in een interessant gebied. Ik heb er alle vertrouwen in. Al is het na vijf dagen nog te vroeg voor conclusies.’’

U bent weg in Veenendaal en meteen in Dordrecht begonnen. Geen vakantie nodig?

,,Na zomervakantie inclusief huwelijksreis was er geen pauze nodig. Gewoon doorgaan dus.’’

En dan bekervoetbalt Dordrecht uit tegen GVVV.

,,Dat is wel heel toevallig en bijzonder. Bij deze wedstrijd was ik hoe dan ook bijgeweest. Hoe het is om terug te zijn? De woning in Dordrecht is nog niet gereed, dus ik woon nog in Veenendaal.’’

Bent u voetballiefhebber?

,,Zeker. Toen ik in Utrecht studeerde had ik jarenlang een seizoenkaart voor de FC Utrecht. Mooie club om te steunen. Nu we naar Dordrecht verhuizen zal ik vaker bij de Schapenkoppen te vinden zijn.’’

Dan is nu de grote vraag: voor wie gaat u juichen vanavond?

,,Tja, dat zal niet per se voor de een of de ander zijn, want ik ben voor allebei. Ik heb Dordrecht al omarmd en draag Veenendaal nog in mijn hart. Ik gun het dus beide teams. erlijk.’’

Wanneer gaat u na afloop tevreden op huis aan?

,,Wanneer ik een mooie pot voetbal heb gezien en de beste ploeg gewonnen heeft. En dan is het klaar.’’

GVVV heeft 1-0 gewonnen.