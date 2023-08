Het is weekend! 5 x leuke uittips in Utrecht

John is blij dat hij nu eindelijk met zijn speedpede­lec het fietspad op mag (en hij is bepaald niet de enige)

Naar zijn winkel in hartje Veenendaal gaat John Niessen op zijn speedpedelec, zijn kleinkinderen gaan mee achterop en het rijwiel gaat zelfs mee op vakantie. En hij is al lang niet meer de enige voor wie de elektrische snorfiets belangrijk is, blijkt uit de grote belangstelling om ermee op het fietspad te mogen. ,,Ik neem veel vaker de pedelec voor ritjes waarvoor ik vroeger veel sneller de auto pakte.”