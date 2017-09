Het is zo'n rommel dat Marieke gaat verbouwen

Mijn behoefte hieraan was zo heftig dat we in mei bijna een compleet nieuw huis hadden gekocht, zodat we in één keer van al het opknapgedoe af zouden zijn. Gelukkig bedachten we net op tijd dat we liever een terug te betalen hypotheek hielden.



Dus nu gaan we verbouwen en opknappen. De woonkamer wordt opgedeeld in een zit- en afsluitbare, speelgoedloze werkkamer. Er komt zelfs een bankstel zonder vlekken en gordijnen zonder gaten. Voor zolang dat duurt met vier kinderen. Maar voordat het zover is, moet er grondig worden opgeruimd. En dus glijden er al twee weken spullen door mijn vingers. Een boek met postnatale gymoefeningen die ik nooit deed. Zo’n gezellig dienblad voor kaarsjes die ik nooit aansteek enzovoorts...