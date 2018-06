‘Het leek een oorlogsgebied, iedereen ging met elkaars rollator op pad’

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:11 De Amerikaanse schrijfster Karin Slaughter is vandaag te aanschouwen in de Utrechtse wijk Terwijde. Daar brengt ze een bezoek aan boekenwinkel KEES. De 47-jarige auteur is bekend van haar Grant County-serie, waar hoofdpersoon Sara Linton in verschillende moordzaken verwikkeld raakt. Het bezoek aan de Utrechtse boekhandel is onderdeel van haar zogeheten ‘book-tour’, die door verschillende landen gaat. In Terwijde wordt ze rond 14.00 uur verwacht. Daarna brengt ze ook een bezoek aan Kramer & Van Doorn in Zeist.