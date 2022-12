Het ‘leukste huis van de wijk Ondiep’ staat te koop: ‘Wow, wat is dit een gaaf huis’

Albert Faber (37) was bepaald niet de overloper die hij leek en dat wordt nu in Zeist herdacht

Zeist onthult deze maand opnieuw een serie gedenksteentjes aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zaterdag gebeurde dat voor twee Joodse zussen uit Austerlitz en voor de Fries die in hun huis aan de Traayweg ging wonen. Iemand die bepaald niet de collaborateur was die hij op het eerste gezicht leek. Later deze week worden nog eens twee jonge verzetsmensen nog geëerd.

17 december