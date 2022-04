Het luxe appartement van Dick zit in een klooster en heeft een ‘balzaal’ van een badkamer

Kerken en kloostergebouwen hebben de laatste decennia in toenemende mate hun oorspronkelijke functie verloren. In veel gevallen werden deze gebouwen getransformeerd naar woningen of appartementencomplexen. Zo verging het ook het St. Lambertusgesticht in Wijk bij Duurstede, in 1858 gebouwd voor de Zuster van de Liefde uit Tilburg. De katholieke Johannes de Doperkerk in de Klooster Leuterstraat staat er pal naast.