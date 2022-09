Het mysterie van deze plek in Tienhoven is nu zichtbaar gemaakt: ‘Dit is de kerk van Anne Frank’

Geld lenen bij de gemeente tegen lage rente voor zonnepane­len of warmtepomp is populair

Goedkoop geld lenen bij de gemeente Utrecht om je vloer te isoleren of zonnepanelen te kopen is in trek. In de eerste acht maanden van dit jaar verdubbelde het aantal aanvragen voor een zogenoemde duurzaamheidslening ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

