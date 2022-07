Het oude hoofdkwartier van de Rabobank... het staat al bijna 10 jaar te verpieteren tussen de nieuwbouw

Doet er ook niet toe, het was maar voor tijdelijk. Toen de bank er in 1977 introk, lagen de bouwplannen voor het nieuwe hoofdkwartier, de grote Spiegelburcht aan de Croeselaan, al op de tekentafel. En in 1983 verhuisde een groot deel van het bankpersoneel daarheen. De rest volgde later in 2011, toen de nieuwe kantoortoren in de vorm van een verrekijker geopend werd.