Het overleven begon voor Culemborgse Laurie ná Expeditie Robinson: ‘Ik word bedreigd’

ING heeft nog dagelijks last van gevolgen van plofkraken in de regio

9:07 Zeven mannen uit Utrecht en omgeving horen morgen of zij terug de cel in moeten voor een ongekende reeks plofkraken, waaronder ook in Soest. De impact van het brute geweld is enorm, nog altijd is ING dagelijks bezig met de gevolgen.