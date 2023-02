Het regent Valentijnsbloemen op het Vredenburg: ‘Geen moment getwijfeld’

MET VIDEO Op Valentijns­dag wordt ook in DierenPark Amersfoort de liefde gevierd: ‘Tijgers lijken éindelijk een match’

Ook in DierenPark Amersfoort werd op Valentijnsdag de liefde gevierd. De Siberische tijgers Angara (13) en Krai (2) lijken elkaar, na een zeer moeilijk introductieproces, dan tóch gevonden te hebben. ,,Hopelijk blijven ze een klik houden. De basis is in ieder geval gelegd.”