Het reis-nerveuze engeltje op de schouder van Marieke wist wel raad met de zaterdagdrukte op Schiphol

column Marieke kreeg een rolberoer­te toen ze zag hoeveel ze had gestookt op één koude zaterdag

Toen op donderdag 24 februari Rusland Oekraïne binnenviel, namen wij hier thuis een klein protestbesluit. We zetten de verwarming uit en we besloten koud te gaan douchen. Toen dat Arie Boomsma-douchen na twee weken wel erg onaangenaam werd, schakelden we lafjes over naar lauw flitsdouchen.

4 april