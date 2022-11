Het stadhuis van Utrecht kleurt vanavond oranje (en dat is niét vanwege het Nederlands elftal)

Op deze bijzondere plek verstoppen criminelen vaak hun drugs, zo blijkt uit verkeers­con­tro­les

Defecte verlichting opsporen was zeker niet het belangrijkste doel van een bijzondere verkeerscontrole in Utrecht. Politie, gemeente en andere opsporingsdiensten wilden deze week vooral meer te weten komen over drugscriminaliteit.

14:27