Het stinkt eindelijk (bijna) niet meer in Zeist-West

Jarenlang klaagden buurtbewoners van de rioolwaterzuivering in Zeist-West over stank. Maar sinds Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden deze zomer maatregelen nam, is de geur stukken minder aanwezig. Helemaal weg is hij echter niet.

In juni vorig jaar werden drie nieuwe filters geplaatst bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De installatie bevindt zich aan de Kwikstaartlaan, midden in de Vogelwijk. Buurtbewoners spraken jarenlang over een ondraaglijke geur, die in de loop der jaren steeds erger werd. De nieuwe filters, die op basis van lavasteen met luchtzuiverende bacteriën werken, zouden daar een einde aan moeten maken. Deze exercitie kostte 850.000 euro.

Onhoudbaar

Maanden later was er echter nog steeds sprake van een ondraaglijke stank. Vooral met regenval en in de warme zomermaanden klaagden buurtbewoners over een stank die onhoudbaar was. Maar de filters lijken eindelijk hun werk te doen. Want deze zomer is het beperkt gebleven tot een lichte stankoverlast.