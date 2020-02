Het verhaal achter ‘zomaar’ een aanrijding: leven van Esther (43) op z’n kop door appende automobiliste

Buurvrouw dodelijk slachtof­fer woning­brand Vianen: ‘Mijn enige angst is dat hij levend is verbrand’

21:33 Een dag na de brand aan de Buizerdlaan in Vianen is de brandlucht weg. Het huis is zwartgeblakerd en de ramen zijn dichtgetimmerd. Het dodelijke slachtoffer, Theo, had weinig contact met de mensen uit de buurt. ,,Mijn enige angst is dat hij levend is verbrand.”