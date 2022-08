Het verhaal van Nicolas Beets: de vrolijke student, stijve dominee én een sociaal betrokken Utrechter

Zware bevalling DHSC: ‘Voor het seizoen is gezegd dat niemand zeker is van een basis­plaats’

De buit was pas in de slotfase binnen en het optreden in fasen matig, maar in Steenwijk was bij vlagen zichtbaar over hoeveel kwaliteit de selectie van vierdedivisionist DHSC beschikt. De Utrechters wonnen met 1-3 bij d’Olde Veste’54.

11:43