Het weekend van... Charles Groenhuijsen

Pandagekte valt reuze mee, verwachte chaos blijft uit

10:06 Panda's in Rhenen, dat zou enorme drukte en chaos betekenen. Op de entree van Xing Ya en Wu Wen kan menig Hollywoodster of kampioenselftal jaloers zijn. Het was misschien wel de grootste PR-stunt ooit in Nederland. Sinds de dag dat de reuzenpanda's ook echt te zien zijn, is extreme drukte en daarmee chaos echter uitgebleven.