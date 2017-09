Het weekend van.. Lisa ten Holt

Vrijdag 12.00 uur: Naar de markt

Paspoort

Kent u als eigenaar van restaurant Concours aan de Biltstraat 23, voorheen Te Koop. Ze runt het samen met haar man Alex Zeelenberg, die in de keuken staat. Geboortedatum 7 juli 1985 te Amsterdam. Woont in Lombok met man en twee kinderen van 6 en 8 jaar. Studeerde kunst en economie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Werkte voorheen bij Festival aan de Werff en het Nederlands Film Festival. Om productkennis op te doen voor het openen van haar restaurant, werkte ze drie jaar op Boerderij Lindenhoff in Braambrugge. ,,Op vrijdagmiddag ga ik samen met mijn man Alex naar onze moestuin in de achtertuin van Het Huis Utrecht op de Boorstraat. Dit is tegelijkertijd een mooie plek om te vergaderen. Daarna gaan we naar de biologische markt op Vredenburg, een heuse snoepwinkel. Vervolgens rijden we naar ons restaurant, waar we het menu opstellen voor die avond. We werken niet met een vaste kaart, maar improviseren met de producten die we die dag hebben gevonden. Alex heeft veel ervaring in de keuken, dus die kan goed smaken combineren.



Het Huis Utrecht, Boorstraat 107.

Vrijdag/zaterdag 1.00 uur: Naborrelen met het personeel

Vrijdagavond vind ik de leukste avond om te werken: er is een gezellige sfeer en veel van het personeel is aanwezig. Aan het eind van de avond sluiten we samen af en gaan we vaak nog even voor een drankje de stad in. De Back & Fourth is daarbij echt een aanwinst in de stad: een fijne plek waar je laagdrempelig kan dansen.

Back & Fourth, Loeff Berchmakerstraat 4

Zaterdag 10.00 uur: Koffiedrinken in de Cereolfabriek

Volledig scherm Lisa Zeelenberg © Angeliek de Jonge Ondanks dat we het graag laat maken op vrijdag, staan we op zaterdagochtend weer vroeg naast ons bed. We hebben twee kinderen die graag sporten. Onze oudste dochter schaatst graag in de winter met haar vader, zelf heb ik daar niets mee. In de Cereolfabriek, die dichtbij ons huis is, heb je een heleboel cursussen en clubjes bij elkaar: muzieklessen, maar ook Taekwondo en knutsellessen. Ondertussen kunnen wij als ouders daar fijn een kop koffie drinken, niet geheel onbelangrijk.



De Cereolfabriek, Everard Meijsterlaan 1 op de hoek van de Kanaalweg 91.

Zaterdag 15.00 uur: Naar Callantsoog

Mijn ouders wonen in Callantsoog. Wij hebben er een caravan in de duinen waar we bijna ieder weekend zijn. Ieder seizoen is er mooi: in de zomer is het heerlijk spelen in het water, in de winter kun je prachtige strandwandelingen maken. Vaak schuiven we dan aan bij de openhaard van mijn ouders, om te eindigen met een mooie fles wijn.

Zondag 15.30: Koken met de kinderen