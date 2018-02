Het weekend van... Serena Verbon

In deze rubriek vertelt een prominente Utrechter wat hij of zij het liefst doet in het weekend. Deze week: Serena Verbon, beautyblogger op Beautylab.nl.

Vrijdag 20.00 uur: Chillen en snacken

Kent u als: blogger, YouTuber. Beautylab.nl is een initiatief van haar. Wat 6 jaar geleden begon als hobby is uitgegroeid tot een van de grootste online platformen van Nederland waar dagelijks zo’n 56.000 unieke bezoekers op af komen. Geboortedatum 04-09-1984. Woont in Houten. Studeerde Hoger Laboratoriumonderwijs. Verloofd met George Chvojka. Verwacht haar eerste kindje. Volgers op Instagram: 14.500. Heeft twee katten: Coco en Clarence. Omdat ik nu zwanger ben, ben ik iets minder uit huis dan normaal. Meestal zit ik gewoon thuis te chillen. Lekker op de bank met George, met een kopje thee. Tsjechische, want George komt daar vandaan. Eigenlijk komt dat gewoon neer op earl grey met citroen en suiker, haha! Lekker met roze koeken of mergpijpen. Ook lekker: Lay’s Thai Sweet Chili-chips met fiesta-dipsaus. Soms drink ik daar dan ook een alcoholvrij wijntje bij, want dat vind ik wel gezellig.



Volgens Serena is Wammes bij de Neude de beste bakker in Utrecht. Vooral hun chipolatataart is volgens haar echt een aanrader.

Zaterdag 18.00 uur: Eten met rozen

We gaan graag naar Stan & Co, want ik vind de zaak heel erg leuk en de bediening vriendelijk. Het is ook best wel een grote zaak, dus er is een grote kans dat er plek is. Je hebt daar een drankje met rozen dat ik eigenlijk altijd neem. Het ziet er altijd zo mooi roze uit!

Een andere favoriete eetzaak is Broadway. Met volgens Serena de állerlekkerste spareribs.

Zondag 11.00 uur: Uitslapen en een filmpje

Ook op zondag slapen we graag uit. Nu kan het nog! Zondag vind ik ook echt zo'n dag waarop je denkt: wat gaan we nu eens doen? We houden heel erg van films kijken en daarvoor gaan we graag naar Kinepolis. Daar in de buurt zit ook een aanrader: Miyagi & Jones. Dit Asian fusionrestaurant is superleuk en sfeervol ingericht, met een heel drukke open keuken. Een beetje alsof je in Azië zit. Echt heel gezellig eten daar én echt top dat het op loopafstand van de bioscoop zit.

Donderdag tot en met vrijdag kun je voor 17,50 euro een Eat & Drink-kaartje kopen bij Kinepolis. Daarvoor kun je naar de film en eten in het restaurant.

Zaterdag 14.00 uur: Beauty-shoppen

Ik ben natuurlijk een beau­tyblogger en dus kan ik het niet laten om in Hoog Catharijne even naar de nieuwe Douglas te gaan. Die heeft heel veel mooie, exclusieve merken als Too Faced en Becca. Daar in de buurt zit trouwens ook een Lush, dus daar moet ik ook altijd even in. Ik krijg natuurlijk heel veel, maar er kan altijd meer bij, haha. Ook ga ik standaard langs bij Sissy-Boy, Zara en de nieuwe MAC-store op het Vredenburg. Lunchen doe ik daar ook op het plein; lekker met een Vietnamese loempia.

Serena gaat bij ieder bezoek aan Utrecht ook even langs Dunkin' Donuts. Haar favoriet: de smiley, met romige crème in de kern.

Zaterdag 11.00 uur: Dagje wasmand-winkelen

,,We slapen uit en ontbijten daarna fijn samen. Altijd met verse jus, want dat is echt een zwangerschapscraving! Daarna gaan we wat klusjes doen of gaan we even Utrecht in. Gezellig een beetje rondlopen. Dan bedenken we bijvoorbeeld dat we een nieuwe wasmand nodig hebben, en maken we er lekker een dagje van."

Serena vindt het nieuwe deel van Hoog Catharijne een fijne plek.