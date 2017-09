Het wonder van de Heuvelrug

ColumnNog niet zo heel lang geleden waarschuwde Milieudefensie dat bewoners van Utrechtse Heuvelrug iedere dag nietsvermoedend het equivalent van 5,1 meegerookte sigaretten aan fijnstof en stikstofdioxide binnenkrijgen. Bijna twee pakjes per week. Dat was even schrikken. Hadden we al die tijd gedacht dat je in het bosrijke Driebergen, Doorn, Leersum, Maarn, Overberg en Maarsbergen opgelucht adem kon halen, bleek iedere ademtocht een opmaat naar copd of longkanker.

Zo erg was het dus gesteld met de luchtkwaliteit in Nederland. Zelfs op de Heuvelrug, dat in de negentiende eeuw met sanatoria was volgeplempt om tuberculosepatiënten op adem te laten komen, ja, zelfs daar was je anno 2017 je leven niet meer zeker.

Gisteren werden er nieuwe meetwaarden uit het gebied bekend. En wat bleek: 'Hoewel de A12 dwars door het gebied loopt, is de luchtkwaliteit in Utrechtse Heuvelrug onder de wettelijke norm gebleven. De hoeveelheid fijnstof en stikstof in de lucht ligt onder de grenswaarde en met dat resultaat is wethouder Hans Nijhof erg verguld', aldus een bericht op AD.nl.

De Heuvelrug slaakte collectief een zucht van verlichting. De luiken van de lommerrijke huizen gingen open om de boel eens duchtig door te laten tochten. De Heuvelruggers snoven de longen vol frisse herfstlucht. Bij het uitademen, verdampten alle gezondheidszorgen waarover ze zich sinds de waarschuwing van Milieudefensie het hoofd hadden gebroken. Aaaaah!

En toen de door de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) gecertificeerde zuurstof hun hersenen bereikte, dachten ze: maar wacht eens even... Staat de luchtkwaliteitsnorm die de WHO hanteert twee pakjes per week toe? Zou ik dat in een schonere omgeving ook gewoon kunnen wegpaffen, zonder een substantieel gezondheidsrisico te lopen? Of heeft Milieudefensie destijds een leugentje rondgebazuind om paniek te zaaien? Er is tenslotte geen reden om aan te nemen dat de luchtkwaliteit op de Heuvelrug is verbeterd. De A12 loopt er onverminderd dwars doorheen en je mag er nog in je ouwe dieseltje rondrijden.