Het wordt gloeiend heet, deze maatregelen worden genomen in regio Utrecht

Met temperaturen die oplopen tot boven de 35 graden nemen gemeenten in de regio Utrecht verschillende maatregelen. In de stad Utrecht en in de gemeente Utrechtse Heuvelrug beginnen de vuilnismannen een uur eerder met het ophalen van huisvuil, zodat ze minder lang in de warmte hoeven te werken. Containers moeten vóór 07.00 uur aan de weg staan. De milieustraten in Houten en De Bilt voeren op maandag en dinsdag een tropenrooster in en gaan om 14.00 uur dicht.