Heuvelrug is al 200 jaar populair bij dagjesmensen

Want de duizenden Franse soldaten die in de bossen rondom Zeist oefenden om in oorlog met de Fransen te gaan, waren in die tijd al een bezienswaardigheid. Van heinde en verre kwamen Nederlanders kijken naar het over de hei marcherende leger.



Maar de soldaten verveelden zich in die periode soms ook stierlijk, dus kregen ze in het kader van de werkverschaffing de opdracht de bekende Pyramide van Austerlitz te bouwen. De Heuvelrugse dagjesmens bestaat dus al ruim 200 jaar, want de Franse soldaten waren hier tussen 1804 en 1808 gelegerd.



Ook bekend is dat er in de omgeving van de piramide restanten van de kampementen in de grond moeten zitten. De duizenden soldaten woonden er eerst in tenten, maar omdat ze zo lang bleven werden er uiteindelijk ook houten barakken gebouwd.