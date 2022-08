Heuvelrug wil kosten van honderdduizenden euro’s voor sanering drugslab Overberg verhalen op eigenaar

Hoe DHSC zich tóch herpakte in Steenwijk: ‘De trainer heeft het elke week moeilijk wie hij moet kiezen’

De buit was pas in de slotfase binnen en het optreden in fasen matig, maar in Steenwijk was bij vlagen zichtbaar over hoeveel kwaliteit de selectie van vierdedivisionist DHSC beschikt. De Utrechters wonnen met 1-3 bij d’Olde Veste’54.

28 augustus