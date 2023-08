Hevige explosie bij woning Nieuwegein, hulpdiensten massaal ter plaatse: ‘Hele straat stond meteen buiten’

RECONSTRUCTIE Hoe Sjors Fröhlich ineens burgemees­ter van ‘politie­staat’ Hoef en Haag werd: ‘Dreiging was enorm’

Het kan inmiddels óveral en iedereen overkomen: een explosief dat bij je huis of bedrijf afgaat. Ontploffingen zijn bijna dagelijks in het nieuws. Maar als een jaar geleden bij burgemeester Sjors Fröhlich midden in de nacht de telefoon gaat, weet hij niet wat hem overkomt. Na de explosie bij een huis in Hoef en Haag is Fröhlich één van de eerste burgemeesters die voor het dilemma staat: hoe pak je deze nieuwe trend in de onderwereld aan?