Hier in De Bilt worden binnenkort mogelijk duizend woningen gebouwd: ‘Ideale locatie’

De afgelopen jaren werd door het college van De Bilt meestal het getal van 670 woningen genoemd , maar in het nieuwe coalitieakkoord wordt ingezet op vijfhonderd tot duizend woningen. ,,De Spoorzone in Bilthoven is de ideale locatie voor het bouwen van betaalbare woningen en appartementen, en onze woningbehoefte is groot”, verduidelijkt wethouder Anne Marie 't Hart.

Iedereen mag meepraten

Samen met inwoners en andere belanghebbenden wordt daarom in 2023 een integrale gebiedsvisie voor deze Spoorzone opgesteld. ,,We gebruiken het stationsgebied allemaal, iedereen uit de gemeente mag daarom meepraten via een uitgebreid participatieproces. Dat meepraten kan op allerlei verschillende manieren, zodat ook daadwerkelijk iedereen mee kán doen.”

Wethouder Anne Marie ’t Hart: ,,Het is uniek dat we zo’n groot gebied in het centrum Bilthoven kunnen vormgeven. Zoiets kan je maar één keer doen, en dat moet goed gebeuren. Samen met alle inwoners en andere belanghebbenden gaan we via drie participatierondes het komende jaar tot die visie komen. Zo krijgen we goed helder wat de wensen zijn en krijgen we straks een stationsgebied waar we trots op kunnen zijn.”