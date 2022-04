Hier in Utrecht komt een nieuwe middelbare school met plaats voor duizend leerlingen

De hele brandweer kent ’m: man (27) stak miljoenen­vil­la in de fik (en dat niet alleen)

Is er een fik dan komt hij kijken. Bij de brandweer in De Bilt kennen ze ’m vrijwel allemaal. De 27-jarige Bilthovenaar – eerder veroordeeld voor brandstichtingen in zijn woonplaats – zou nu de monumentale villa van het Utrechts Landschap op landgoed Sandwijck in brand hebben gestoken. En hoe zit het met de brand een nacht eerder in het oude zwembad Brandenburg?

6 april