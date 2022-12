Hier slapen daklozen als het vriest: ‘Zo dankbaar, ik heb voor het eerst in 6 jaar een kerstboom opgetuigd’

Door de kou slenteren en iedere nacht weer op zoek naar een slaapplek is deze dagen niet nodig. Eline Donkervliet (43) werkt voor de Tussenvoorziening bij de Stadsbrug en vangt daklozen op wanneer het ‘s nachts onder nul is. Maar hoe gaat het er aan toe in de slaapzalen en wat als de koudweerregeling wegvalt? Eline Donkervliet vertelt.

Jullie worden overspoeld door mensen die jullie hulp nodig hebben, is de boel daar niet propvol?



,,We krijgen vanaf vandaag zelfs tien extra bedden erbij omdat we gewoon vol zaten. Het is chaotisch en druk, er zitten heel veel mensen in één ruimte die vaak met verschillende problematieken te maken hebben. Je zit daar niet stil. We delen eten uit, wat kleding en schoenen. Wij vangen veel EU-onderdanen op, die geen woning en vaak geen werk meer hebben.

Er is daarnaast ook heel veel gezelligheid. Mensen die met elkaar schaken of samen het WK voetbal bekijken. Mensen krijgen onderling ook een band. Soms is het ook lastig. Ze hebben frustraties, worden boos en maken ruzies of ze zijn heel verdrietig. Mensen zitten in de overlevingsstand.’’

Als je alleen al tien minuten in de kou fietst transformeer je al snel in een ijspegel, laat staan een hele nacht in deze kou… Dat is niet uit te houden lijkt me?



,,Haha, daar ben ik het helemaal mee eens. We hebben een tent en dan gaan ze daar buiten even roken en dan sta ik echt te klappertanden. En dan zeggen zij: het valt wel mee. Omdat ze gewend raken aan kou.

Ze hebben geen keuze. Ze slapen in parken of op een bankje. Ik zei laatst tegen een jongen: ‘ben je niet helemaal doorweekt als je nu buiten slaapt?’ Toen zei hij: ‘Nee, hoor ik slaap onder een brug.’ De jongste die we hebben opgevangen is achttien.’’

Is er echt voor iedereen plek?

,,Er is voor iedereen plek als het vriest. Maar dan is het meestal droog. Ik heb vaak gehad dat het 1 of 2 graden was en keihard regende en toen stonden mensen voor de deur aan te bellen. Dan moest ik mensen nee verkopen en letterlijk de stromende regen in sturen. Dat doet mijn hart echt pijn.’’

En overdag, waar vinden zij dan de warmte?

,,Overdag heeft het Leger des Heils een dagopvang ‘Herstart’, sommigen werken en anderen lopen buiten rond. We hebben ook klusjes waarbij ze kunnen helpen ‘s avonds of ‘s ochtend bij het ontbijt, dan krijgen ze twee euro per uur. Wat heel bijzonder is aan deze mensen is dat ze graag willen helpen, maar geen geld willen aannemen. Misschien ligt dat aan de Oost-Europese cultuur. Ze zijn echt heel dankbaar. We geven ze heel weinig, alleen een bed in de slaapzaal. Des te minder je hebt, des te dankbaarder je bent.’’

Ze zijn veel alleen, maar voelen zij zich eenzaam?

,,Nu met kerst is dat ook lastig , daarin missen ze wel hun vrienden en familie. Als ik erover begin haalt het bij hen goede herinneringen naar boven. Ik heb zelf een inzameling gedaan voor kerstspullen om mee te nemen, met kerstballen. Iemand die mij hielp met kerstspullen zei: ‘Ik voel me zo dankbaar, want het is zes jaar geleden dat ik met iemand een kerstboom heb opgetuigd’.’’



