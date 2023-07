Hier woonden na de oorlog de ‘asocialen’, nu wordt Cartesiusdriehoek plek voor sociaalgezonde mensen

TOEN EN NU De gevelwand aan de Lichte­gaard (gebouwd in 1966) is nagemaakt van een 18de-eeuw­se tekening

Een plaatje uit de achttiende eeuw. Dat is wat de gevelwand aan de Lichte Gaard op de foto van nu is. Letterlijk! Want de popperige raampjes en weelderige trap- en halsgevel die hier in de jaren 60 zijn aangebouwd, zijn helemaal nagemaakt van een tekening uit 1746.