Hierdoor heeft de ChristenUnie de eerste winst bij provinciale verkiezingen al op zak

Dit betaal je deze zomer voor festival­tic­ket in regio Utrecht: ‘Duurdere kaartjes, daar ontkom je niet aan’

Voor een paar tientjes dansen op een dagfestival langs de Haarrijnse Plas of Strijkviertel zit er niet meer in. Utrechtse festivals als Soenda, Lief en Central Park worden gedwongen om hun ticketprijzen omhoog te gooien. Dit kun je aankomend festivalseizoen verwachten. ,,Ooit was een kaartje 25 euro, nu tweeënhalf keer zoveel.’’