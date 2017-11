Hij komt... hij komt... Wanneer komt Sinterklaas naar jouw gemeente?

Bunnik

Zaterdag 18 november om 14:00 uur komt Sinterklaas aan in Bunnik. De Goedheiligman zal aanmeren bij de brug, ter hoogte van de ijsbaan.

Culemborg

Op 18 november komt Sint om 13.00 uur de Haven binnenvaren. Met veel muziek wordt de Kindervriend verwelkomt. Tussen 14 en 16 is er een muzikaal programma.

De Bilt

In De Bilt komt de Sint op 25 november aan. Om 10.15 wordt Sinterklaas met zijn pieten verwelkomd bij gemeentehuis Jagtlust. Na een toer en lunch wordt Sinterklaas om 16.00 uur verwelkomt bij winkelcentrum De Kwinkelier.

Houten

Volledig scherm Sinterklaas komt ook dit jaar weer aan in Houten. © William Hoogteyling Sinterklaas komt op 25 november om 10.30 aan met Pakjesboot 63 bij de Schalkwijksebrug. Na een muziekprogramma zal hij nog een tijdje op het Rond blijven. Om half twee is de Sint bij Castellum en om 14:45 wordt de dag afgesloten op het Oude Dorp.

IJsselstein

Om 11:00 uur komt Sinterklaas op 25 november aan bij het Hazenveld in IJsselstein. Daarna is er in de diverse winkelcentra nog een kort programma met de Sint.

Lopik

Op 18 november komt de Goedheiligman aan in Lopik. Om 14.00 uur verwelkomt de nieuwe burgemeester Sinterklaas bij het Willem Alexanderplein. Daarna is het grote Sinterklaasfeest in Dorpshuis de Schouw.

Nieuwegein

Op zaterdag 18 november komt Sinterklaas naar Nieuwegein voor zijn jaarlijkse intocht. Om 13:00 begint het voorprogramma in Vreeswijk, waar Sinterklaas om 14:00 aankomt bij de Oude Sluis. Vanaf daar gaat de Sint met de tram naar Cityplaza, waar hij vanaf 15:30 aanwezig is.

Renswoude

Op 18 november wordt Sinterklaas binnengehaald in Renswoude. Om 15.00 uur zal burgemeester Doornenbal de Goedheiligman verwelkomen op het Kasteelplein.

Rhenen

Ook in Rhenen komt de Sint op 18 november aan. Het voorprogramma begint om 13.30 uur bij het Oude Raadhuis, een halfuur later zal Pakjesboot 10 aanmeren.

Stichtse Vecht

Op 18 november komt Sinterklaas om 13.00 uur aan bij Goudestein in Maarssen. Daar is Locoburgemeester Pieter de Groene aanwezig om de Kindervriend welkom te heten. Vervolgens gaat de Sint naar Breukelen, waar hij om 14.00 bij Boom en Bosch welkom wordt geheten door burgemeester Marc Witteman en kinderburgemeester Mijke Moons.

Utrecht

Volledig scherm Pieten bij de sinterklaasintocht in Utrecht. © Koen Laureij Zondag 19 november om 13.00 uur vaart Sinterklaas Utrecht binnen. Hij komt om 13.00 aan bij de Weerdsluis. Daarna begint de optocht door de stad. Via de Sint Jacobsstraat, Lange Viestraat, De Neude, Schoutenstraat, Oudkerkhof en Domstraat eindigt de stoet bij het Domplein.

Utrechtse Heuvelrug

Uiteraard komt Sinterklaas ook in Utrechtse Heuvelrug aan. Op zaterdag 18 november komt hij om 13.30 uur aan bij Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen aan, om 14.00 uur bij Allemanswaard in Amerongen en daarna om 14.30 bij het Kerkplein in Leersum.

Een week later, op 25 november, komt de Goedheiligman om 12.00 uur aan bij Cultuurhuis Pléiade en om dezelfde tijd bij Camping Meck in Maarsbergen. Om 14.45 uur komt hij aan bij het oude gemeentehuis in Maarssen.

Veenendaal

Op 18 november komt Sinterklaas om 13.30 op het Kees Stipplein in Veeenndaal. Vervolgens gaat hij richting de Markt, waar hij om 14.30 aankomt. Vervolgens is er tussen 15.00 uur en 15.30 uur mogelijkheid om met de Sint op de foto te gaan.

Vianen

Op zaterdag 25 november doet de Sint Vianen aan. Hij komt om 12.00 uur aan bij de Brugdijk.

Wijk bij Duurstede

Op zaterdag 18 november om 12.00 is het vanaf 10.30 uur feest: Sinterklaas komt in Wijk bij Duurstede. Hij meert aan in de haven. Vervolgens gaat de Sint te voet naar het stadhuis op de Markt.

Zeist