Hilde de Groot voert lijst GroenLinks in Houten aan

GroenLinks in Houten gaat de verkiezingscampagne in met Hilde de Groot als lijsttrekker. Zij is op dit moment fractievoorzitter. Tweede op de lijst is haar huidige fractiegenoot David Jimmink. De partij is nu met twee zetels in de gemeenteraad vertegenwoordigd.