Historisch besluit over Voorstraat Vianen

Voor dit besluit is er voor het eerst in 30 jaar een breed draagvlak: hoewel ze het waarschijnlijk nooit honderd procent met elkaar eens zullen worden, is er sprake van een gezamenlijke aanpak tussen ondernemers, bewoners en politiek.

30 jaar

Overigens is er nog geen plan dat in beton gegoten is. Details moeten nog worden ingevuld. Duidelijk is wel dat er in de toekomst geen sprake zal zijn van tweerichtingsverkeer en dat het het noordelijk deel op bepaalde tijden afgesloten wordt. Daarnaast is er geld voor verbetering van gevels en verlichting in de beeldbepalende winkelstraat. Er komen maximaal 45 parkeerplaatsen.