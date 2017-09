Historische boten vullen Wijkse haven

,,Zelf was ik al op jonge leeftijd gebiologeerd door zo'n zandlosinstallatie. Op mijn veertiende werkte ik een tijdje als zandknecht. In mijn woonplaats Loenen aan de Vecht raakte ik er zo van in de ban dat ik op de middelbare school al wist dat ik zandschipper wilde worden. Dat vonden mijn ouders geen goed idee. Ik moest eerst mijn opleiding op HBS en HTS afmaken.'' In 2000 ging Bloks jongensdroom in vervulling met de aankoop van de 'totaal verwaarloosde' zandschuit. Na een ingrijpende restauratie geeft Blok er nu met een grote groep vrijwilligers demonstraties mee.



Vrijdagmiddag arriveert Blok net als tientallen andere eigenaren van historische schepen in de Wijkse haven voor de Lekkodagen. Vrijdagavond schuiven alle schippers aan voor een maaltijd in een feesttent op de haven. Zaterdagmiddag vormen de Lekkodagen een hechte twee-eenheid met het shantyfestival. Bijna zeshonderd shantyzangers en muzikanten overspoelen dan de Wijkse binnenstad en het haventerrein.