Historische paal na botsing terug op plek: aangifte en opknapbeurt voor gevierendeeld rijksmonument

Mogelijk krappe meerder­heid voor komst windmolens in Reijerscop, bewoners proteste­ren met tractoren bij gemeente­huis

De komst van drie tot vijf grote windmolens in Reijerscop kan vermoedelijk rekenen op een krappe meerderheid in de gemeenteraad van Woerden. Een flink aantal partijen wil ze niet in deze polder, maar tegenstanders VVD, Woerden en Democratie, Lijst van der Does, Inwonersbelangen en Splinter hebben 14 van de 31 zetels in de raad en dus net geen meerderheid.

20 januari