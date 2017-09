Historische put Rhenen verdwijnt onder het plaveisel

De historische put in het Rhenense centrum verdwijnt. Althans, het bovengrondse deel. Het bouwsel past niet in de opknapbeurt die de Rhenense binnenstad momenteel ondergaat.

Eigenlijk is het geen put maar een waterreservoir, vermoedelijk uit de 17e eeuw. In 1993 kwam het boven water tijdens werkzaamheden voor de herinrichting van het centrum. De gemeente besloot toen de put ook bovengronds zichtbaar te maken en er een put boven te metselen.

Voor een beerput was de constructie te duur. De put heeft vermoedelijk in het achterhuis of een tuin gelegen van één van de toen aan de zuidkant gelegen panden aan de Herenstraat.

Opgeknapt

In Rhenen wordt het centrum momenteel opnieuw opgeknapt en verfraaid met onder andere nieuwe bestrating. De put past daar niet in. ,,Maar het oude, originele deel blijft wel behouden’’, laat de gemeente weten. De gemetselde put van 1993 verdwijnt en er wordt bestrating over de oude put heen gelegd.

De voorzitter van de historische vereniging Oud Rhenen heeft een gesprek gehad met de gemeente over het plan. ,,De put wordt nu als afvalput gebruikt en past niet in de nieuwe inrichting, het zou een obstakel vormen voor het verkeer als hij blijft’’, aldus Gerrit van Nieuwenhuizen namens Oude Rhenen. ,,Daarom is besloten: zand erover en plaveisel.’’

Stenen plaat

In het plaveisel wordt wel een stenen plaat opgenomen met een tekst die verwijst naar de aanwezigheid van de zeventiende-eeuwse put. Deze tekst wordt door Oud Rhenen aangedragen.

Volledig scherm De put aan de Frederik van de Paltshof. © DG