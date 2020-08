Historische wedstrijd: ‘allerslechtste’ voetbalteams van Nederland spelen tegen elkaar

Even een stukje gemeente­groen bij de tuin trekken? Zeist maakt er korte metten mee

20 augustus Even een reepje gemeentegroen bij de tuin trekken, in het groene Zeist gebeurde het vaak. Maar van heel veel van dit zogeheten snippergroen, met bij elkaar een oppervlakte van meer dan vijf voetbalvelden, is nu voor eens en voor altijd duidelijk van wie het is.