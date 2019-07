Hitteplan in werking bij FC Utrecht: waterijsjes en plekje in de schaduw

Gemeente vindt 12 kilo aan lachgaspa­tro­nen in flat in Overvecht

15:42 Bij een gemeentelijke controle in een flatgebouw aan de Rio Brancodreef in Overvecht is een grote hoeveelheid lachgas gevonden. In totaal werden er 19 gasflessen en ruim twaalf kilo aan lachgaspatronen in de flat gevonden.