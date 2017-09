Hockeyer Quirijn Caspers (30) gaat punt zetten achter Kampong

Man opgepakt in Spanje voor doodsteken vluchteling in Hoograven

21:49 De man (34) die wordt gezocht in verband met de dood van de 18-jarige vluchteling Luel Ymesgen Lebasi in de Utrechtse wijk Hoograven, is gistermiddag gearresteerd in Spanje. Hij was al sinds de steekpartij op 3 mei voortvluchtig.