Hockeytrainer Kampong maakte mogelijk meer slachtoffers onder jeugdspeelsters

Honderden boze vuilnisop­ha­lers dreigen met nóg meer acties: ‘Ze hebben schijt aan ons’

Honderden boze vuilnisophalers kwamen woensdag samen op het Jaarbeursplein in Utrecht. Ze eisen meer salaris. Ondanks verschillende stakingen waarbij steden in hoog tempo vervuilen, ligt er nog altijd geen akkoord. ,,Als het nodig is gaan we opnieuw staken.”