Hockeyvereniging IJsselstein wil meer jongens op de club

De clinics worden gehouden in de Nationale Sportweek, een landelijk initiatief om sporten te promoten. ,,We hebben alle scholen uitgenodigd voor een hockeyclinic in plaats van een gymles’’, zegt Erik Huls, bestuurslid van de HCIJ. ,,Voor de kleintjes in de onderbouw zetten we bussen in om ze op te halen en te brengen.’’