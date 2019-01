Hoe Arjan en Thijmen een handgranaat opvisten uit de Vecht

Met een grote glimlach en trots vertellen Arjan en Thijmen hoe ze even voor 14.00 uur vanmiddag bij de Jagerskade ‘beet’ hebben. Terwijl op de achtergrond de afzetlinten van de politie nog wapperen en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) hun vondst net heeft meegenomen, reageert Thijmen koeltjes op zijn vangst. ,,Eigenlijk was het bijna meteen raak toen ik mijn nieuwe magneet in het water gooide. Ik haalde die plastic tas boven en zag dat daar een handgranaat in zat. Nee, eigenlijk schrok ik niet.”



,,Ik schrok wel hoor’’, zegt broer Arjan, de meest ervaren magneetvisser van het stel. ,,Ik heb dit horloge al eens boven water gehaald’’, zegt hij wijzend naar het blinkende object om zijn pols. ,,Net zoals pistolen, kogels, fietsen en twee munten van de VOC, die waarschijnlijk duizenden euro’s waard zijn.’’ Ook voor verschillende soorten en maten kluizen belde hij al veelvuldig de politie.



Maar de reden waarvoor het duo vandaag de politie alarmeert, is voor beiden nieuw. Nog nooit visten ze een handgranaat op. ,,De politie was er snel bij, omdat ze toevallig in de buurt op zoek waren naar drie jongens’’, weet Arjan. Om 13.50 uur zetten agenten direct het deel van de Jagerskade af waar de granaat boven water is gekomen. Een halfuur later gevolgd door militairen van de EOD, die het explosief meenemen om elders tot ontploffing te brengen.