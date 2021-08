Hoe ballonnenman Kevin op het verjaardagsfeestje van Gordon belandde

Aantal coronapa­tiën­ten in Utrechtse ziekenhui­zen stijgt: ‘Elke dag ingewikkel­de puzzel door vakantie’

4 augustus Het aantal coronapatiënten in de regio loopt langzaam op. In de vier ziekenhuizen in de regio Utrecht liggen vandaag 56 coronapatiënten, van wie 16 op de ic. De verwachting is dat dit nog niet de piek is.