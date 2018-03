Met de moord op de broer van een kroongetuige die uit de school klapte over de Mocro-maffia is een nieuw dieptepunt bereikt. Het roept de vraag op hoe om te gaan met de bescherming van spijtoptanten en hun naasten. Hoe bescherm je de familie van een kroongetuige?

Het romantische beeld van de kroongetuige die na de deal met justitie een onbezorgd leven leidt op een tropisch eiland met een flinke som geld op de bank, klopt zelden.

Wie als kroongetuige besluit belastende verklaringen over een crimineel kopstuk af te leggen, wordt opgenomen in een speciaal beschermingsprogramma van het Openbaar Ministerie. Dat kan ook betekenen dat de kroongetuige wordt weggestopt in een flat in Polen of Roemenië, als blijkt dat dit de meest veilige optie is. In elk geval zorgt het OM voor een andere identiteit en een veilige plek in de vorm van een ‘safehouse’, vaak behangen met camera’s. De kans dat deze kroongetuige iets overkomt is klein. Verblijft de kroongetuige nog in de cel in Nederland, dan zit hij of zij in een beveiligde en afgezonderde vleugel.

Noodnummer

Maar familie en vrienden van de kroongetuige zijn lastiger te beveiligen. Deze mensen vallen onder een ander beschermingsprogramma, met veel minder mogelijkheden. Zo krijgen familieleden bijvoorbeeld geen persoonlijke beveiligers, en worden ze niet standaard in een safehouse ondergebracht. Ook krijgen ze geen andere identiteit.

Het ontbreekt justitie aan middelen om naaste familieleden intensief te beschermen. De mogelijkheden die er liggen zijn schaars: soms krijgen ze een speciaal noodnummer van de politie. In geval van dreiging komt de politie meteen. Dat zo’n noodnummer niet altijd werkt, beschrijft Astrid Holleeder in haar boek Dagboek van een getuige. Zo bleek een noodtelefoonnummer geen gehoor te geven toen ze het nodig had.

De vraag is bovendien hoe ver justitie zou kunnen en moeten gaan in de bescherming. Het OM zei gisteren dat met de familie van kroongetuige Nabil Bakkali uit Utrecht uitgebreid is gesproken over veiligheidsmaatregelen. De donderdag doodgeschoten Reduan wilde er maar beperkt gebruik van maken. Hij ging gewoon naar zijn werk in Amsterdam. Wel is de schutter vastgelegd op beveilingingscamera’s.

Quote Het is onmogelijk om iedereen intensief te beschermen. Je moet ergens een grens trekken Hoogleraar strafrecht, Theo de Roos

Dwingen

,,We kunnen mensen niet dwingen om mee te doen,” zei een woordvoerder van het OM over de maatregelen rond familieleden. Dat zegt ook hoogleraar strafrecht Theo de Roos. ,,Hoe ver moet je gaan? Het is onmogelijk om iedereen intensief te beschermen. Je moet ergens een grens trekken.” Volgens De Roos is de liquidatie van een familielid van een kroongetuige in elk geval een zware klap voor justitie. ,,Wie gaat er nu nog in een kroongetuigenprogramma?”